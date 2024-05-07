В Челябинской области воры проковыряли стену ради добычи на 16 тысяч

Полицейские города Аши раскрыли необычную кражу. Воры проковыряли шлокоблочную стену чужого гаража и через пролезь вынесли строительные инструменты на сумму 15800 рублей, передает корреспондент chel.aif.ru со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Челябинской области.
К расследованию преступления по заявлению 31-летнего ашинца полицейские подошли основательно. Они установили и опросили множество возможных очевидцев и на основе их показаний составили словесные портреты подозреваемых, а также маршруты их передвижения. В результате были задержаны двое безработных местных жителей 26 и 33 лет.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых отпустили под подписку о невыезде.