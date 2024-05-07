В Омске выявили повышенную концентрацию вредного вещества в Иртыше

Заявляется, что в пробах, отобранных в Иртыше 26 апреля 2024 года, выявлена повышенная концентрация ртути — 0,034 мкг/дм3. Пробы, по данным специалистов, отбирались в точке, расположенной на 5,3 км выше Омска.
Напомним, ранее повышенную концентрацию ртути в Ирытше в пределах Омской области дважды выявляли в январе 2024 года.
Отметим, согласно данным из открытых источников, значение ПДК растворенных форм ртути для водных объектов рыбохозяйственного назначения составляет 0,01 мкг/дм³, а для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования — 0,5 мкг/дм³.