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В Омске выявили повышенную концентрацию вредного вещества в Иртыше

Специалисты Обь-Иртышского УГМС зарегистрировали очередной случай высокого загрязнения поверхностных вод вредным веществом.

Источник: SuperOmsk.ru

Заявляется, что в пробах, отобранных в Иртыше 26 апреля 2024 года, выявлена повышенная концентрация ртути — 0,034 мкг/дм3. Пробы, по данным специалистов, отбирались в точке, расположенной на 5,3 км выше Омска.

Напомним, ранее повышенную концентрацию ртути в Ирытше в пределах Омской области дважды выявляли в январе 2024 года.

Отметим, согласно данным из открытых источников, значение ПДК растворенных форм ртути для водных объектов рыбохозяйственного назначения составляет 0,01 мкг/дм³, а для водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования — 0,5 мкг/дм³.

экология