В Перми осудили убийцу женщины, найденной в клетчатой сумке в канаве

Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о найденной погибшей 21-летней матери из Пермского края. Девушка была обнаружена раздетой в канаве. Подозреваемым в её убийстве является 15-летний подросток. По версии следствия, школьник бил девушку палкой по голове и телу — пока она не перестала дышать и её сердце не остановилась.