В Перми осудили убийцу женщины, найденной в клетчатой сумке в канаве

Суд над убийцей женщины, найденной в клетчатой сумке в канаве, прошёл в Перми, сообщили в краевой инстанции.
Речь идёт о трагедии, которая произошла весной 2018 года. Жители села Подосиново в Пермском районе обнаружили клетчатую сумку, внутри которой лежало тело женщины. Погибшей оказалась 40-летняя жительница Кировского района. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что женщина числилась пропавшей с апреля 2018 года.
По данным Пермского краевого суда, убийцей оказался ранее судимый мужчина. Он из личной неприязни несколько раз ударил женщину. В результате пермячка скончалась. Осуждённый завернул труп женщины в одеяло, поместил его в клетчатую сумку и отнёс её в канаву.
В момент раскрытия уголовного дела мужчина уже отбывал наказание за преступление, которое связано с причинением тяжкого вреда здоровью. Суд Индустриального района признал его виновным по статье УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего». С учётом прошлого приговора, ему назначили 12 лет и 10 месяцев лишения свободы с ограничением свободы на 1 год.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал о найденной погибшей 21-летней матери из Пермского края. Девушка была обнаружена раздетой в канаве. Подозреваемым в её убийстве является 15-летний подросток. По версии следствия, школьник бил девушку палкой по голове и телу — пока она не перестала дышать и её сердце не остановилась.