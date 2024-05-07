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Пожар 1-БИС у администрации Московского района: огонь охватил 80 кв. м котельной

Котельную на Московском проспекте тушили по номеру 1-БИС.

Сильный пожар тушили утром 7 мая в Московском районе Петербурга.

Как сообщает городское ГУ МЧС, в 6:17 поступил вызов на Московский проспект, дом 131, корпус 2 — это здание, расположенное на углу с Заставской улицей, за районной администрацией и «Максидомом». Огонь охватил 80 квадратных метров в здании котельной размером 20 на 20 метров. В 6:31 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС.

На место выехали пять пожарных расчётов — 25 сотрудников МЧС. К 7:11 они локализовали пожар, был дан отказ дополнительному номеру.

«Сведения о пострадавших не поступали», — отмечается в сообщении.

МЧС