Пожар 1-БИС у администрации Московского района: огонь охватил 80 кв. м котельной

Как сообщает городское ГУ МЧС, в 6:17 поступил вызов на Московский проспект, дом 131, корпус 2 — это здание, расположенное на углу с Заставской улицей, за районной администрацией и «Максидомом». Огонь охватил 80 квадратных метров в здании котельной размером 20 на 20 метров. В 6:31 пожару присвоили дополнительный номер 1-БИС.