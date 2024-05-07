В свердловском городе продлили режим ЧС после снегопадов

Напомним, что, по данным на 4 мая, из-за буйства стихии без света осталось около 74 тыс. жителей Свердловской области. На сетях было зафиксировано множество повреждений из-за падения обледеневших деревьях. В Дегтярске и Ревде восстановление ЛЭП проходило поэтапно. Ситуацию осложняло то, что техника энергетиков буквально вязла в грунте и снежном покрове.