Ричмонд
+20°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В свердловском городе продлили режим ЧС после снегопадов

В Дегтярске (Свердловская область) до 8 мая продлен режим ЧС, введенный после снегопадов, сообщает «Уралинформбюро» со ссылкой на главу муниципалитета Вадима Пильникова. После непогоды часть жителей Дегтярска остались без света, отопления и водоснабжения.

Сейчас в Ричмонде: +20° 2 м/с 94% 754 мм рт. ст. +18°

Пока действует режим ЧС, в Дегтярске школьники будут обучаться на дистанте. Кроме того, приостановлена работа дошкольных образовательных учреждений.

«Котельные города постепенно запускаются. Для заполнения системы теплоснабжения требуется время, чтобы подключить объекты города. Планируется в течение суток восстановить теплоснабжение в городе. Нормализация работы по восстановлению водоснабжения продолжается», — пояснил Пильников.

Напомним, что, по данным на 4 мая, из-за буйства стихии без света осталось около 74 тыс. жителей Свердловской области. На сетях было зафиксировано множество повреждений из-за падения обледеневших деревьях. В Дегтярске и Ревде восстановление ЛЭП проходило поэтапно. Ситуацию осложняло то, что техника энергетиков буквально вязла в грунте и снежном покрове.

﻿

ЖКХ