В свердловском городе продлили режим ЧС после снегопадов

Пока действует режим ЧС, в Дегтярске школьники будут обучаться на дистанте. Кроме того, приостановлена работа дошкольных образовательных учреждений.
«Котельные города постепенно запускаются. Для заполнения системы теплоснабжения требуется время, чтобы подключить объекты города. Планируется в течение суток восстановить теплоснабжение в городе. Нормализация работы по восстановлению водоснабжения продолжается», — пояснил Пильников.
Напомним, что, по данным на 4 мая, из-за буйства стихии без света осталось около 74 тыс. жителей Свердловской области. На сетях было зафиксировано множество повреждений из-за падения обледеневших деревьях. В Дегтярске и Ревде восстановление ЛЭП проходило поэтапно. Ситуацию осложняло то, что техника энергетиков буквально вязла в грунте и снежном покрове.