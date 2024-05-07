В центре Ростова прорвало водопровод

На пересечении проспекта Буденновского и улицы Темерницкой произошел прорыв водопровода с холодной водой.
Точное время прорыва не установлено, однако свидетели сообщают, что водные потоки начали появляться из-под асфальта и люков около 5:00 утра.
Реки питьевой воды разлились по проспекту Буденновскому и смежным улицам, достигнув моста Стачки и нижележащих улиц. Из-за затопления дороги жители не могут перейти улицу Темерницкую через пешеходный переход.
Следует отметить, что по состоянию асфальта видно, что в этом месте недавно проводились работы по ремонту.