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В центре Ростова прорвало водопровод

В центре Ростова-на-Дону 7 мая произошла масштабная коммунальная авария.

На пересечении проспекта Буденновского и улицы Темерницкой произошел прорыв водопровода с холодной водой.

Точное время прорыва не установлено, однако свидетели сообщают, что водные потоки начали появляться из-под асфальта и люков около 5:00 утра.

Реки питьевой воды разлились по проспекту Буденновскому и смежным улицам, достигнув моста Стачки и нижележащих улиц. Из-за затопления дороги жители не могут перейти улицу Темерницкую через пешеходный переход.

Следует отметить, что по состоянию асфальта видно, что в этом месте недавно проводились работы по ремонту.

ЖКХ