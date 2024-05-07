В страшном ДТП в Ростовской области один человек погиб и четверо пострадали. О трагедии сообщили в областной службе ГИБДД.
Авария произошла 6 мая в 15.53 на 62-м километре автотрассы «Ростов — Семикаракорск — Волгодонск». Предварительно установлено, что Renault Logan вылетела на встречную полосу, где столкнулась с Mitsubishi Lancer. За рулём французской иномарки находилась 38-летняя женщина.
В результате аварии погиб на месте пассажир японского автомобиля. Оба водителя, а также двое пассажиров Mitsubishi Lancer госпитализированы с серьёзными травмами.
А ранее мы сообщали, что в Ростовской области после лобового ДТП отвезли в больницу троих подростков.