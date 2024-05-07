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В Гродно неизвестные «заминировали» общежитие

Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, в ночь на 7 мая неизвестные позвонили по телефону 102 и сообщили о том, что в областном центре заминировано общежитие по ул. Славинского.

Звонок поступил около 3 часов ночи с иностранного номера.

Правоохранители сразу же прибыли по указанному адресу и проверили здание. Взрывных устройств не обнаружено.

По данному факту проводится проверка.