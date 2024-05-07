В Гродно неизвестные «заминировали» общежитие

Звонок поступил около 3 часов ночи с иностранного номера.
Правоохранители сразу же прибыли по указанному адресу и проверили здание. Взрывных устройств не обнаружено.
По данному факту проводится проверка.
Как сообщает УВД Гродненского облисполкома, в ночь на 7 мая неизвестные позвонили по телефону 102 и сообщили о том, что в областном центре заминировано общежитие по ул. Славинского.
Звонок поступил около 3 часов ночи с иностранного номера.
Правоохранители сразу же прибыли по указанному адресу и проверили здание. Взрывных устройств не обнаружено.
По данному факту проводится проверка.