Перепалка мужчин переросла в массовую драку в Актау: заведено уголовное дело

Видео с места происшествия опубликовали в Instagram-паблике «112-Актау». На кадрах видны последствия происшествия: все стекла с левой стороны одного из авто, стоящего на улице, оказались разбиты, также трещинами покрылось лобовое стекло. На самой машине и на земле вокруг видны пятна крови.
По словам очевидцев, четверо мужчин устроили словесную перепалку, которая переросла в драку. В результате драки мужчины разбили стекла в автомобиле. В полиции Мангистауской области прокомментировали данный инцидент.
«По факту хулиганства возбуждено уголовное дело. На данный момент проводится проверка. В интересах следствия иные сведения не разглашаются», — сообщили в ведомстве.
Отметим, что согласно статье 293 УК РК, хулиганство — это особо дерзкое нарушение общественного порядка, выражающее явное неуважение к обществу, сопровождающееся применением насилия к гражданам либо угрозой его применения, а равно уничтожением или повреждением чужого имущества, либо совершением непристойных действий, отличающихся исключительным цинизмом. Оно наказывается штрафом в размере до 2 тыс. МРП (7,3 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 600 часов, либо ограничением свободы на срок до 2 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
При этом то же деяние, если оно: совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка; совершено неоднократно; совершено на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта, — наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (18,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.
«Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные с применением или попыткой применения огнестрельного, газового оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью, наказываются ограничением свободы на срок от 3 до 7 лет либо лишением свободы на тот же срок», — говорится в тексте УК РК.
Кроме того, деяния, предусмотренные частями первой, второй или третьей настоящей статьи, совершенные преступной группой, наказываются лишением свободы на срок от 5 до 7 лет.