Перепалка мужчин переросла в массовую драку в Актау: заведено уголовное дело

При этом то же деяние, если оно: совершено группой лиц, группой лиц по предварительному сговору; связано с сопротивлением представителю власти либо иному лицу, исполняющему обязанности по охране общественного порядка или пресекающему нарушение общественного порядка; совершено неоднократно; совершено на борту воздушного, речного, морского судна, железнодорожного транспорта, — наказывается штрафом в размере до 5 тыс. МРП (18,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 1200 часов, либо ограничением свободы на срок до 5 лет, либо лишением свободы на тот же срок.