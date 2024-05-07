В Приморье возбудили дело после избиения подростка на автобусной остановке

ВЛАДИВОСТОК, 7 мая — РИА Новости. В Приморье возбуждено уголовное дело о групповом хулиганстве по факту избиения неизвестными 17-летнего подростка в Артеме, один из подозреваемых — 39-летний мужчина, сообщает СУСК РФ по Приморскому краю.
«Следователями СК Приморья возбуждено уголовное дело по факту избиения 17-летнего парня в городе Артеме, по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 213 УК РФ (хулиганство)… В настоящее время следователями СК установлен подозреваемый. Им оказался 39-летний местный житель», — говорится в сообщении.
По версии следствия, 6 мая около автобусной остановки «Севастопольская» в Артеме мужчина на почве личной неприязни нанес несовершеннолетнему удары по голове, причинив телесные повреждения.
В понедельник приморские СМИ сообщили, что в ночь на 6 мая четверо мужчин сильно избили 17-летнего подростка на автобусной остановке в Артеме, его госпитализировали с тяжелыми травмами.