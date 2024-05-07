7 мая главка СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на девчачью банду из Волгограда, которая нападает на сверстниц. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе следкома, поводом для разбирательств стали распространившиеся в социальных сетях видеозаписи. Толпа школьниц набрасывается на девочек с целью побить и унизить. Волгоградские следователи уже начали проверку.
— Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Волгоградской области Семенову возбудить по данному факту уголовное дело и представить доклад, — уточнили в следкоме.
Напомним, ранее полиция уже привлекала героинь конфликтов и их родителей к ответственности. Тем не менее Екатерина Мизулина в очередной раз обратила внимание на творящийся в центре города беспредел и пообещала обратиться в СК.