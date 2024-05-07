В Прикамье закрыли дело о ДТП, после которого 6-летний ребенок стал инвалидом

В Пермском крае прекратили уголовное дело после ДТП, в котором 6-летний мальчик остался инвалидом. Напомним, авария случилась 19 декабря 2023 года в Оханске на улице Советская.
Бабушка с двумя внуками — 5-летним Витей и его младшим братиком рано утром шли в детский сад. Им нужно было перейти дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
Женщина катила санки с малышом, а Витя ушел чуть вперед. На переходе на ребенка наехала машина, бабушка не успела среагировать и остановить мальчика. Витя сначала оказался на капоте «Шевроле Лачетти», а потом машина наехала на него. За рулем автомобиля был 63-летний житель Оханска.
Витя был без сознания, ему вызвали «скорую». В тяжелом состоянии ребенка сначала госпитализировали в местную больницу, а потом перевезли в Пермь, в отделение реанимации. У Вити врачи выявили серьезную черепно-мозговую травму и скальчатые переломы обеих ног. В больнице мальчик провел почти три месяца, перенес несколько операций, позднее на ножки предстоит сделать еще.
— Я оформила инвалидность на сына, Витя не может ходить, не разговаривает, — говорит Александра Бакланова, мама мальчика. — После аварии — это совершенно другой ребенок. За все время водитель ни разу нам не помог. Спасибо добрым людям, которые спасали нас, переводя деньги на специальное питание, подгузники и лекарства для сына. Мне пришлось уволиться с работы, сын не может находиться без меня.
Водитель «Шевроле» заявил, что он официально не работает и помогать семье мальчика не может.
Александра Бакланова передала нам копию постановления о закрытии уголовного дела. Следствие считает, что у водителя автомобиля не было возможности предотвратить наезд на мальчика.
Отметим, что во время допроса водитель сообщил следователю, что двигался на автомобиле со скоростью не более 50 км в час, на спидометр не смотрел, скорость определил по ощущениям. Также он не заметил знака «пешеходный переход», а разметки на дороге не было видно. К тому же было темно, освещения на дороге нет, ребенок был в темной одежде, поэтому он не смог предотвратить ДТП.
Разрешенная скорость на участке, где произошла авария, — не более 40 км в час. По результатам проверки эксперт определил, что автомобиль двигался со скоростью 35 км в час.
Витя с мамой раньше любили гулять, теперь мальчик не может ходить.
Александра Бакланова считает, что уголовное дело должно быть возобновлено, ребенок серьезно пострадал, остался инвалидом и водитель должен понести наказание. Женщина планирует обратиться в суд, чтобы добиться справедливости.