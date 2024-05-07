В Прикамье закрыли дело о ДТП, после которого 6-летний ребенок стал инвалидом

Отметим, что во время допроса водитель сообщил следователю, что двигался на автомобиле со скоростью не более 50 км в час, на спидометр не смотрел, скорость определил по ощущениям. Также он не заметил знака «пешеходный переход», а разметки на дороге не было видно. К тому же было темно, освещения на дороге нет, ребенок был в темной одежде, поэтому он не смог предотвратить ДТП.