Экскаватор застрял под Каменным мостом в Воронеже в день открытия проезда

Как ранее писал наш портал, движение под Каменным мостом открыли днем 6 мая. До этого дорога была перекрыта почти год. Причиной стал масштабный ремонт подпорной стены. Она была повреждена в июне прошлого года после сильнейшего ливня — тогда часть конструкции просто рухнула. Специалисты долго вели исследовательские работы, затем составляли план реконструкции, в данный момент движение открыто, однако окончательно благоустройство еще не завершено.