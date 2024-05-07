Экскаватор застрял под Каменным мостом в Воронеже в день открытия проезда

О ДТП в соцсетях рассказали очевидцы. По словам автора видео, спецмашина повредила мост настолько, что посыпались кирпичи. По какой-то причине водитель экскаватора не обратил внимание на ограничения по габаритам. Напомним, что подобные аварии под Каменным мостом не редкость, еще до ремонта под объектом регулярно застревали невнимательные водители большегрузов.
Как ранее писал наш портал, движение под Каменным мостом открыли днем 6 мая. До этого дорога была перекрыта почти год. Причиной стал масштабный ремонт подпорной стены. Она была повреждена в июне прошлого года после сильнейшего ливня — тогда часть конструкции просто рухнула. Специалисты долго вели исследовательские работы, затем составляли план реконструкции, в данный момент движение открыто, однако окончательно благоустройство еще не завершено.