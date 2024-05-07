Паводки: Более 50 тысяч казахстанцев вернулись домой

В городе Кульсары Атырауской области, городе Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области продолжаются работы по откачке воды из подтопленных домов в круглосуточном режиме. За сутки в городе Петропавловске и Кызылжарском районе отведена и откачана вода из 704 домов и 219 дворовых территорий. Всего откачано 130 227 куб. м воды. Ведется мониторинг уровня воды на реках.