Паводки: Более 50 тысяч казахстанцев вернулись домой

5447 человек остаются в пунктах временного размещения, сообщили в МЧС РК.
По республике отведена и откачана вода из 9660 жилых домов и 3213 дворовых территорий. Откачано 16,2 млн куб. м талой воды.
В городе Кульсары Атырауской области, городе Петропавловске и Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области продолжаются работы по откачке воды из подтопленных домов в круглосуточном режиме. За сутки в городе Петропавловске и Кызылжарском районе отведена и откачана вода из 704 домов и 219 дворовых территорий. Всего откачано 130 227 куб. м воды. Ведется мониторинг уровня воды на реках.
В Северо-Казахстанскую область направлены силы и средства из ДЧС города Алматы, а также Абайской, Костанайской и Павлодарской областей для проведения противопаводковых работ.
В селе Куйлыс, Жайсанбай Иргизского района Актюбинской области продолжаются берегоукрепительные работы, ведется ежечасный мониторинг уровня воды реки Торгай. За сутки уложено 4600 единиц мешкотары и 710 тонн инертных материалов.
За прошедшие сутки подразделениями радиационной, химической и биологической защиты Министерства по чрезвычайным ситуациям в Кызылжарском районе Северо-Казахстанской области проведена дезинфекция подтопленных 97 домов, в городе Кульсары и Жылыойском районе Атырауской области — подтопленных двух- и многоэтажных жилых домов и территории. Также силами войсковой части Министерства обороны в пригородных территориях города Уральска Западно-Казахстанской области проведена аналогичная работа на подтопленных территориях общей площадью 65,2 гектара.
В противопаводковых работах задействованы 11 458 человек и 1289 единиц техники, 329 водооткачивающих средств и 68 плавательных средств, шесть воздушных судов.