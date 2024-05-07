Экс-замминистра транспорта Пермского края Клебанов задержан за взятку

Экс-замминистра транспорта Пермского края Александр Клебанов был задержан за взятку в особо крупном размере, сообщает сайт ufa.aif.ru.
Информацию об этом изданию подтвердили в пресс-службе главы республики Башкортостан. На данный момент представители силовых структур проводят оперативные мероприятия. После того, как сообщение о взятке подтвердилось, глава республики Башкортостан Радий Хабиров подписал указ об увольнении Клебанова. Чиновник занимал должность министра транспорта региона с 2022 года.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что задержание бывшего заместителя министра транспорта Пермского края произошло в Уфе.