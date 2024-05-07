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Экс-замминистра транспорта Пермского края Клебанов задержан за взятку

Бывшего чиновника задержали в Уфе.

Источник: РИА "Новости"

Экс-замминистра транспорта Пермского края Александр Клебанов был задержан за взятку в особо крупном размере, сообщает сайт ufa.aif.ru.

Информацию об этом изданию подтвердили в пресс-службе главы республики Башкортостан. На данный момент представители силовых структур проводят оперативные мероприятия. После того, как сообщение о взятке подтвердилось, глава республики Башкортостан Радий Хабиров подписал указ об увольнении Клебанова. Чиновник занимал должность министра транспорта региона с 2022 года.

Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что задержание бывшего заместителя министра транспорта Пермского края произошло в Уфе.