Экс-замминистра транспорта Пермского края Клебанов задержан за взятку

Информацию об этом изданию подтвердили в пресс-службе главы республики Башкортостан. На данный момент представители силовых структур проводят оперативные мероприятия. После того, как сообщение о взятке подтвердилось, глава республики Башкортостан Радий Хабиров подписал указ об увольнении Клебанова. Чиновник занимал должность министра транспорта региона с 2022 года.