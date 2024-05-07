Пьяный молодой водитель без документов попал в ДТП на угнанном авто в Хабаровском крае

Как позже выяснилось, прав у молодого водителя не было, от него пахло спиртным, а машина оказалась угнанной. Экспертиза подтвердила, что молодой человек был пьян. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Неправомерное завладение чужим автомобилем или другим транспортным средством (угон) и поездку на нем без намерения присвоить его целиком или по частям».