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Верховный суд Узбекистана реабилитировал 198 человек, осужденных в годы репрессий

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Верховный суд сообщил о реабилитации 198 человек, осужденных за антисоветскую деятельность, передает корреспондент Podrobno.uz.

Созданная по указу президента республиканская рабочая группа восстановила имена жертв репрессий и изучила служебные архивы министерств и ведомств.

На открытом судебном заседании, которое прошло 6 мая под председательством заместителя председателя Верховного суда Икрама Муслимова, были рассмотрены дела о незаконных репрессиях. На основании статьи 83 Уголовно-процессуального кодекса коллегия Верховного суда вынесла оправдательные приговоры в отношении 198 лиц по 11 уголовным делам.

Они были осуждены на смертную казнь и разные сроки лагерей согласно решениям «троек» при ОГПУ (с 1934 года при НКВД) в Средней Азии в 1930—1938 годах. Их обвинили в контрреволюционных действиях и вооруженных восстаниях, терроризме, бандитизме, шпионаже и участии в басмаческом движении на территории нынешнего Каракалпакстана, Ташкента, Хорезмской, Бухарской, Джизакской, Ферганской и Наманганской областей.

В частности, сообщается об оправдании Садуллы Касымова, занимавшего должность председателя Верховного суда Узбекской ССР и приговоренного в 1930 году к смертной казни (всего по делу судили 7 человек).

На вчерашнем заседании была рассмотрена кассационная жалоба внука Касымова на обвинение против его деда и других осужденных. Обвинение аннулировано, в их действиях не нашли криминальной составляющей.

Верховный суд уточняет, что за последние годы реабилитирован и оправдан 1031 соотечественник, репрессированный в советское время. Среди них — писатель Абдулла Кадыри, которого в июне 1926 года осудили за изготовление и распространение агитационной литературы контрреволюционного характера. Он был расстрелян в 1938 году.