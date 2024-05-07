Верховный суд Узбекистана реабилитировал 198 человек, осужденных в годы репрессий

Они были осуждены на смертную казнь и разные сроки лагерей согласно решениям «троек» при ОГПУ (с 1934 года при НКВД) в Средней Азии в 1930—1938 годах. Их обвинили в контрреволюционных действиях и вооруженных восстаниях, терроризме, бандитизме, шпионаже и участии в басмаческом движении на территории нынешнего Каракалпакстана, Ташкента, Хорезмской, Бухарской, Джизакской, Ферганской и Наманганской областей.