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В Лунинецком районе в реке утонул мужчина

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе в реке утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

6 мая в 18.49 спасателям поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в реке Цна в агрогородке Дятловичи Лунинецкого района Брестской области по ул. Гагарина.

Работниками МЧС извлечен из воды гражданин 1980 года рождения, неработавший.

несчастный случай