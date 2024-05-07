6 мая в 18.49 спасателям поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в реке Цна в агрогородке Дятловичи Лунинецкого района Брестской области по ул. Гагарина.
Работниками МЧС извлечен из воды гражданин 1980 года рождения, неработавший.
В Лунинецком районе в реке утонул мужчина
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Лунинецком районе в реке утонул мужчина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
6 мая в 18.49 спасателям поступило сообщение об обнаружении утонувшего мужчины в реке Цна в агрогородке Дятловичи Лунинецкого района Брестской области по ул. Гагарина.