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В Красноярске в пансионате подрались две пожилые женщины

В Красноярске в одном из пансионатов избили 89-летнюю пенсионерку.

Источник: РИА "Новости"

В Красноярске в одном из пансионатов произошел конфликт между постояльцами.
Как рассказали в полиции, сообщение о том, что 89-летняя женщина получила травмы, поступило в дежурную часть 5 мая.

Оказалось, что конфликт произошел между двумя пожилыми постоялицами пансионата. В результате обе написали друг на друга заявление о побоях. Женщинам выдали направление на прохождение медицинского освидетельствования, которое определит степень тяжести причиненного вреда.

Как пишет телеграм-канал KrasMash, причина конфликта в пансионате «Ветеран» — просмотр пасхальной службы. Якобы одна из постоялиц не давала смотреть телевизор другой, а потом и вовсе пришла с приятельницей и нанесла побои оппонентке.

Сейчас ведется проверка, участковые устанавливают все обстоятельства.

После проверки примут процессуальное решение.