В Красноярске в пансионате подрались две пожилые женщины

В Красноярске в одном из пансионатов произошел конфликт между постояльцами.
Как рассказали в полиции, сообщение о том, что 89-летняя женщина получила травмы, поступило в дежурную часть 5 мая.
Оказалось, что конфликт произошел между двумя пожилыми постоялицами пансионата. В результате обе написали друг на друга заявление о побоях. Женщинам выдали направление на прохождение медицинского освидетельствования, которое определит степень тяжести причиненного вреда.
Как пишет телеграм-канал KrasMash, причина конфликта в пансионате «Ветеран» — просмотр пасхальной службы. Якобы одна из постоялиц не давала смотреть телевизор другой, а потом и вовсе пришла с приятельницей и нанесла побои оппонентке.
Сейчас ведется проверка, участковые устанавливают все обстоятельства.
После проверки примут процессуальное решение.