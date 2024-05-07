Экс-министр Александр Клебанов задержан за взятку в размере 5 млн — СК Башкирии

По данным следствия, чиновник, будучи членом совета директоров АО «Башкиравтодор», в мае 2023 года потребовал у гендиректора коммерческой организации, с которой реконструировали одну из региональных дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», взятку в размере 5 млн рублей за общее покровительство и способствование в получении ими платежей за ранее выполненные работы. В случае отказа высказал угрозу в создании искусственных препятствий в получении оплаты. Опасаясь негативных последствий, руководство компании передало подозреваемому требуемую сумму.