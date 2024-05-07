Экс-министр Александр Клебанов задержан за взятку в размере 5 млн — СК Башкирии

В Следкоме Башкирии рассказали подробности громкого задержания экс-министра транспорта и дорожного хозяйства Александра Клебанова.
По данным следствия, чиновник, будучи членом совета директоров АО «Башкиравтодор», в мае 2023 года потребовал у гендиректора коммерческой организации, с которой реконструировали одну из региональных дорог по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», взятку в размере 5 млн рублей за общее покровительство и способствование в получении ими платежей за ранее выполненные работы. В случае отказа высказал угрозу в создании искусственных препятствий в получении оплаты. Опасаясь негативных последствий, руководство компании передало подозреваемому требуемую сумму.
Возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере». Экс-чиновнику грозит до 15 лет лишения свободы.
«Преступный факт был выявлен в ходе совместной работы следователей Следственного комитета и сотрудников УФСБ России по Республике Башкортостан. В настоящее время подозреваемый задержан, с ним проводятся первоначальные следственные действия, по месту его службы и жительства проведены обыски, решается вопрос об избрании ему меры пресечения», — отметили в СК Башкирии.
Напомним, Радий Хабиров сегодня подписал указ, которым уволил Александра Клебанова с поста министра.