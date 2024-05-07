В городе Обь Новосибирской области в дорожной аварии погиб 83-летний пенсионер

Дедушка решил перейти дорогу в неположенном месте буквально в 60 метрах от оборудованного пешеходного перехода. Его сбил молодой парень, едва достигший совершеннолетия. Водительских прав у автомобилиста не было.
Как сообщает телеграм-канал ГИБДД НСО, 6 мая в 18:10 водитель 2006 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, двигался по улице Ломоносова со стороны проспекта Мозжерина в направлении улицы ЖКО Аэропорта и в пути следования совершил наезд на пешехода, мужчину 1940 года рождения, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода в непосредственной его близости (около 60 метров).
В результате происшествия мужчина в бессознательном состоянии был доставлен в ЦРБ г. Оби, где впоследствии в 22:40 скончался.
Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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Екатерина СОСНИНА.