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В городе Обь Новосибирской области в дорожной аварии погиб 83-летний пенсионер

В городе Обь 18-летний водитель без прав насмерть сбил 83-летнего пенсионера. Водительских прав у юноши не было. Дедушка переходил дорогу в неположенном месте.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

Дедушка решил перейти дорогу в неположенном месте буквально в 60 метрах от оборудованного пешеходного перехода. Его сбил молодой парень, едва достигший совершеннолетия. Водительских прав у автомобилиста не было.

Как сообщает телеграм-канал ГИБДД НСО, 6 мая в 18:10 водитель 2006 года рождения, управляя автомобилем Toyota Corolla, двигался по улице Ломоносова со стороны проспекта Мозжерина в направлении улицы ЖКО Аэропорта и в пути следования совершил наезд на пешехода, мужчину 1940 года рождения, который переходил проезжую часть вне зоны пешеходного перехода в непосредственной его близости (около 60 метров).

В результате происшествия мужчина в бессознательном состоянии был доставлен в ЦРБ г. Оби, где впоследствии в 22:40 скончался.

Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее «Прецедент» писал: на защиту Черепаново от подтоплений потратят 53,6 млн рублей. Новый микрорайон на затопляемой территории планируют построить в Новосибирске. В Новосибирске на строительный контроль ремонта Димитровского моста потратят 8,6 млн рублей.

Екатерина СОСНИНА.