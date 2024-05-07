Почему досрочно освободили кассира из Ачинска, похитившую 23 млн рублей?

В Ачинске Красноярского края городской суд удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении кассирши Анны Григорьевой, которая похитила 23 млн рублей у банка, в котором работала. Она с супругом была осуждена на 6 лет.
В сообщении суда говорится, что ходатайство удовлетворили ещё 16 апреля.
Сколько отсидела Григорьева?
На свободу женщина вышла 3 мая. Информацию об этом krsk.aif.ru подтвердили в прокуратуре Красноярского края и пресс-службе ачинского городского суда.
В прокуратуре сообщили, что Григорьева провела в колонии полгода, при этом она отбыла половину срока. Ей зачли нахождение под стражей на период расследования и суда. Женщина подала прошение об условно-досрочном освобождении, которое было удовлетворено судом.
Представитель СИЗО-3 ГУФСИН России по Красноярскому краю и прокурор поддержали ходатайство Григорьевой.
Как поймали Григорьеву?
Напомним, известие о пропаже 23 млн рублей из кассы банка, в котором работала осуждённая, появились в декабре 2021 года. Пропали не только деньги, но и сама Анна. Перед исчезновением она написала две загадочные записки, в которых говорила, что ей угрожают и она сходит с ума.
Вскоре выяснилось, что супруг Анны, влез в долги, делая ставки в букмекерских конторах. Он даже участвовал в федеральных шоу, проходил тест на детекторе лжи, после того как Анна исчезла. Он утверждал, что не знает, где находится его супруга. Однако уже 14 декабря 2021 года Григорьева сама вышла на связь сдалась полиции, признавшись, что украденные деньги отдала неизвестным шантажистам. Спустя несколько дней арестовали её мужа. Выяснилось, что женщина три года воровала из банка деньги, чтобы покрывать долги супруга, который увлекался букмекерскими ставками. Настоящие деньги она подменяла купюрами из банка приколов и подделывала отчётность. В банке пропажу денег не замечали.
В прокуратуре рассказывали, что похищенные деньги осуждённые тратили не только на ставки и выплату долгов, но и на роскошный образ жизни. Они баловали себя брендовой одеждой, дорогими гаджетами, развлечениями, покупкой автомобилей. На такие траты они направили примерно 16 млн рублей. Два миллиона удалось вернуть, ещё на 6,6 млн рублей у них арестовали имущество, в том числе купленные машины.
В мае 2023 года Ачинский городской суд вынес приговор Анне и её бывшему супругу Денису Григорьеву, назначив каждому по 6 лет лишения свободы в колонии общего режима. При этом они оспаривали приговор, поэтому в законную силу он вступил лишь в октябре 2023 года. Анне также дополнительно назначали принудительные меры медицинского характера.