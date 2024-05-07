Почему досрочно освободили кассира из Ачинска, похитившую 23 млн рублей?

Вскоре выяснилось, что супруг Анны, влез в долги, делая ставки в букмекерских конторах. Он даже участвовал в федеральных шоу, проходил тест на детекторе лжи, после того как Анна исчезла. Он утверждал, что не знает, где находится его супруга. Однако уже 14 декабря 2021 года Григорьева сама вышла на связь сдалась полиции, признавшись, что украденные деньги отдала неизвестным шантажистам. Спустя несколько дней арестовали её мужа. Выяснилось, что женщина три года воровала из банка деньги, чтобы покрывать долги супруга, который увлекался букмекерскими ставками. Настоящие деньги она подменяла купюрами из банка приколов и подделывала отчётность. В банке пропажу денег не замечали.