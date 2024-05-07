В Дальнереченском районе Приморья ввели особый противопожарный режим

В понедельник, 6 мая, глава Дальнереченского района Приморского края Виктор Дернов подписал постановление об установлении особого противопожарного режима в муниципалитете, учитывая значительную долю территории, относящейся к лесным угодьям, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморского края.
По сообщениям специалистов краевого министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов, на южном побережье Приморья опасность возгорания территории постепенно становится стабильной. Однако в северных муниципалитетах число пожаров увеличивается.
Напомним, в Приморье объявлено предупреждение на высокий класс пожарной опасности леса. Кроме того, губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о введении режима повышенной готовности на территории региона с целью предотвращения возможных природных пожаров. Постановление вступило в силу с 11 апреля и распространяется на все районы края, за исключением Надеждинского района и Шкотовского округа, где уже действует режим чрезвычайной ситуации.
Также отметим, что во Владивостоке нарушителей противопожарного режима ловят с помощью квадрокоптеров.