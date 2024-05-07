В Дальнереченском районе Приморья ввели особый противопожарный режим

С середины апреля по начало мая текущего года специалистами ведомства составлено 39 административных протоколов в отношении физических, юридических и должностных лиц за нарушение правил пожарной безопасности. С начала года уже вынесено 25 штрафов на общую сумму почти 2,2 миллиона рублей. С момента начала пожароопасного периода на землях лесного фонда силами лесников было проведено 5496 рейдов с целью проверки соблюдения правил пожарной безопасности, из них 96 при содействии правоохранительных органов.