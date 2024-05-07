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В Дальнереченском районе Приморья ввели особый противопожарный режим

На юге края пожароопасная ситуация постепенно стабилизируется.

Источник: PrimaMedia.ru

В понедельник, 6 мая, глава Дальнереченского района Приморского края Виктор Дернов подписал постановление об установлении особого противопожарного режима в муниципалитете, учитывая значительную долю территории, относящейся к лесным угодьям, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе правительства Приморского края.

По сообщениям специалистов краевого министерства лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов, на южном побережье Приморья опасность возгорания территории постепенно становится стабильной. Однако в северных муниципалитетах число пожаров увеличивается.

С середины апреля по начало мая текущего года специалистами ведомства составлено 39 административных протоколов в отношении физических, юридических и должностных лиц за нарушение правил пожарной безопасности. С начала года уже вынесено 25 штрафов на общую сумму почти 2,2 миллиона рублей. С момента начала пожароопасного периода на землях лесного фонда силами лесников было проведено 5496 рейдов с целью проверки соблюдения правил пожарной безопасности, из них 96 при содействии правоохранительных органов.

Напомним, в Приморье объявлено предупреждение на высокий класс пожарной опасности леса. Кроме того, губернатор Приморья Олег Кожемяко объявил о введении режима повышенной готовности на территории региона с целью предотвращения возможных природных пожаров. Постановление вступило в силу с 11 апреля и распространяется на все районы края, за исключением Надеждинского района и Шкотовского округа, где уже действует режим чрезвычайной ситуации.

Также отметим, что во Владивостоке нарушителей противопожарного режима ловят с помощью квадрокоптеров.

пожары