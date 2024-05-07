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В селе под Волгоградом у коров нашли опасный вирус

В Волгоградской области животные в подсобном хозяйстве заболели лейкозом.

Комитет ветеринарии по Волгоградской области ввел ограничения в хуторе Ширяевский Иловлинского района в связи с очагом опасного заболевания у животных. У коров в одном из подсобных хозяйств обнаружили лейкоз. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на официально опубликованный документ облкомветеринарии, реализуется комплекс мер по ликвидации вируса.

Все животные, у которых обнаружили лейкоз, будут отправлены на убой. Также жителям запрещается торговать животноводческой продукцией в Ширяевском сельском поселении.

Отметим, что лейкоз у коров — весьма опасное и заразное заболевание. Вирус стремительно передается между животными, что чревато заражением всего поголовья.

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