В селе под Волгоградом у коров нашли опасный вирус

Комитет ветеринарии по Волгоградской области ввел ограничения в хуторе Ширяевский Иловлинского района в связи с очагом опасного заболевания у животных. У коров в одном из подсобных хозяйств обнаружили лейкоз. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на официально опубликованный документ облкомветеринарии, реализуется комплекс мер по ликвидации вируса.