В селе под Волгоградом у коров нашли опасный вирус

Комитет ветеринарии по Волгоградской области ввел ограничения в хуторе Ширяевский Иловлинского района в связи с очагом опасного заболевания у животных. У коров в одном из подсобных хозяйств обнаружили лейкоз. Как сообщает сайт volgograd.kp.ru с ссылкой на официально опубликованный документ облкомветеринарии, реализуется комплекс мер по ликвидации вируса.
Все животные, у которых обнаружили лейкоз, будут отправлены на убой. Также жителям запрещается торговать животноводческой продукцией в Ширяевском сельском поселении.
Отметим, что лейкоз у коров — весьма опасное и заразное заболевание. Вирус стремительно передается между животными, что чревато заражением всего поголовья.