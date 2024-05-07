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«Ушел в неизвестном направлении»: в Стерлитамаке ищут 13-летнего мальчика

В Башкирии разыскивают 13-летнего мальчика.

Источник: Отклик

В башкирском городе Стерлитамаке разыскивают 13-летнего мальчика. Об это рассказали активисты поисково-спасательного отряда «Отклик».

Как сообщают волонтеры, ребенок ушел из дома в неизвестном направлении вчера, 6 мая, и до сих пор не вернулся. Приметы мальчика: его рост — 140 сантиметров, у него полное телосложение и светлые волосы. Был одет в черную кофту, серые трико и серые кроссовки.

— Может быть, одет в черные трико или брюки горчичного цвета, — добавили в объявлении добровольцы.

«Отклик» просит всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мальчика, сообщить ее по телефону 8 (987) 106−06−01 или 112.