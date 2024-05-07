«Ушел в неизвестном направлении»: в Стерлитамаке ищут 13-летнего мальчика

Как сообщают волонтеры, ребенок ушел из дома в неизвестном направлении вчера, 6 мая, и до сих пор не вернулся. Приметы мальчика: его рост — 140 сантиметров, у него полное телосложение и светлые волосы. Был одет в черную кофту, серые трико и серые кроссовки.