«Ушел в неизвестном направлении»: в Стерлитамаке ищут 13-летнего мальчика

В башкирском городе Стерлитамаке разыскивают 13-летнего мальчика. Об это рассказали активисты поисково-спасательного отряда «Отклик».
Как сообщают волонтеры, ребенок ушел из дома в неизвестном направлении вчера, 6 мая, и до сих пор не вернулся. Приметы мальчика: его рост — 140 сантиметров, у него полное телосложение и светлые волосы. Был одет в черную кофту, серые трико и серые кроссовки.
— Может быть, одет в черные трико или брюки горчичного цвета, — добавили в объявлении добровольцы.
«Отклик» просит всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении мальчика, сообщить ее по телефону