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Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Речицком районе

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе при пожаре в жилом доме погибла женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.

Источник: Соцсети

Трагедия произошла 6 мая. В 5.23 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Колочин. На пожаре обнаружена погибшая хозяйка 1958 года рождения, пенсионерка.

Причины пожара и гибели устанавливаются.

МЧС
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