Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Речицком районе

Трагедия произошла 6 мая. В 5.23 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Колочин. На пожаре обнаружена погибшая хозяйка 1958 года рождения, пенсионерка.



Причины пожара и гибели устанавливаются.