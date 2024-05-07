Трагедия произошла 6 мая. В 5.23 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Колочин. На пожаре обнаружена погибшая хозяйка 1958 года рождения, пенсионерка.
Причины пожара и гибели устанавливаются.
Женщина погибла при пожаре в жилом доме в Речицком районе
7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Речицком районе при пожаре в жилом доме погибла женщина. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе МЧС.
Трагедия произошла 6 мая. В 5.23 спасателям поступило сообщение о пожаре в жилом доме в д. Колочин. На пожаре обнаружена погибшая хозяйка 1958 года рождения, пенсионерка.