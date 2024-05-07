Двоих жителей Камышлова осудили за сожжение человека заживо

В пресс-службе областной прокуратуры Накануне.RU рассказали, что мужчина нанес убитому не менее 10 ударов руками и ногами в область головы, а также не менее 10 ударов по туловищу. После он снял с потерпевшего ремень с металлической пряжкой и ударил еще порядка 10 раз в область головы. Еще около 10 ударов по голове ногами и руками нанесла Светлана, после чего решила сжечь обидчика, облила легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла.