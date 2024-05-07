В Новосибирской области проходят обыски у подрядчика и субподрядчика ТУАД

По информации собеседника редакции, обыски проходят в рамках возбужденного уголовного дела по части 4 статьи 159 УК России (мошенничество). Должностные лица подрядных организаций подозреваются в хищении бюджетных средств, выделенных на установку автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств на автотрассах сибирского региона.
Отмечается, что якобы дорогостоящие пункты иностранного производства подменены более дешевым оборудованием. Подобная ситуация может означать нелегитимность фиксации нарушений кустарно изготовленными модулями и начисленных автомобилистам штрафов, а также потерю огромных сумм для ТУАДа и бюджета Новосибирской области.
По предварительным данным, сумма ущерба превышает 100 миллионов рублей.
В случае появления дополнительных подробностей публикация будет дополнена.
Согласно данным из открытых источников, ООО «Маслянинское ДРСУ» было зарегистрировано в 2017 году в Новосибирском районе. Основным видом деятельности является деятельность по эксплуатации автомобильных дорог и автомагистралей. Генеральным директором организации является Сергей Просеков.
ООО «ИТС-Сибирь» было зарегистрировано в 2008 году в Красноярске. Основным видом деятельности организации является производство металлообрабатывающего оборудования. Генеральным директором общества выступает Артем Гриненко.
Ранее «Прецедент» сообщал, что нового начальника департамента мэрии назначили в Новосибирске.
Егор САФРОНОВ.