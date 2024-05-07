В Новосибирской области проходят обыски у подрядчика и субподрядчика ТУАД

Отмечается, что якобы дорогостоящие пункты иностранного производства подменены более дешевым оборудованием. Подобная ситуация может означать нелегитимность фиксации нарушений кустарно изготовленными модулями и начисленных автомобилистам штрафов, а также потерю огромных сумм для ТУАДа и бюджета Новосибирской области.