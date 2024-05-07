Кассация оставила прежним приговор блогеру Гомзякову из Новосибирска

Восьмой кассационный суд Кемерова оставил без изменения оправдательный приговор в отношении блогера Анатолия Гомзякова.
Очередное заседание состоялось 6 мая.
«Жалоба (представление) без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения без изменения», — указано в материалах.
Напомним, что трэвел-блогера обвиняли в убийстве маркетолога Алексея Хребтова. Инцидент произошел в апреле 2020 года. Молодые люди познакомились в интернете. Они транслировали первую встречу в соцсетях и на протяжении нескольких часов распивали алкоголь. Утром под окнами дома нашли тело Хребтова с признаками падения с высоты. Тогда Гомзякова арестовали.
Присяжные по итогам трех рассмотрений уголовного дела признали блогера невиновным. С приговором не согласны родные и близкие Алексея.