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Кассация оставила прежним приговор блогеру Гомзякову из Новосибирска

Его обвиняли в убийстве знакомого.

Источник: AP 2023

Восьмой кассационный суд Кемерова оставил без изменения оправдательный приговор в отношении блогера Анатолия Гомзякова.

Очередное заседание состоялось 6 мая.

«Жалоба (представление) без удовлетворения, а обжалуемые судебные решения без изменения», — указано в материалах.

Напомним, что трэвел-блогера обвиняли в убийстве маркетолога Алексея Хребтова. Инцидент произошел в апреле 2020 года. Молодые люди познакомились в интернете. Они транслировали первую встречу в соцсетях и на протяжении нескольких часов распивали алкоголь. Утром под окнами дома нашли тело Хребтова с признаками падения с высоты. Тогда Гомзякова арестовали.

Присяжные по итогам трех рассмотрений уголовного дела признали блогера невиновным. С приговором не согласны родные и близкие Алексея.