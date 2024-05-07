Экс-премьера Молдавии оправдали по делу о финансовых махинациях

КИШИНЕВ, 7 мая. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Молдавии Владимир Филат оправдан по делу об отмывании денег. Такое решение вынес во вторник суд Кишинева.
«Владимир Филат оправдан по делу об отмывании денег», — говорится в оглашенном приговоре суда, прямую трансляцию заседания которого вело телевидение. По данным прокуроров, выдвинувших против бывшего премьера обвинения, в ходе избирательной кампании в 2014 году он якобы использовал 12,5 млн лей (около $714 тыс), которые были незаконно выведены из молдавского Сбербанка. Если суд признал бы его вину, Филату грозило 7 лет тюрьмы.
Бывший премьер возглавляет оппозиционную Либерал-демократическую партию Молдовы (ЛДПМ) и жестко критикует президента Майю Санду и премьера Дорина Речана, политической карьере которых он дал старт, назначив их в свой кабинет десять лет назад министрами. Он назвал возбужденное против него дело политическим. По мнению политика, это дело было сфабриковано в период, когда страна контролировалась его главным политическим оппонентом олигархом Владимиром Плахотнюком, а сейчас возобновлено в отместку за критику власти.
Глава ЛДПМ, которая около 10 лет назад была ядром проевропейской коалиции в парламенте Молдавии, оказался в центре громкого коррупционного скандала. В июне 2016 года суд признал Филата виновным в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции, приговорив его к девяти годам лишения свободы, из которых он провел в тюрьме около четырех. Сам Филат виновным себя не признал и заявил, что за решетку его отправил бывший партнер по правящей коалиции Плахотнюк, который в 2019 году бежал из страны после смены власти.