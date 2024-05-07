Экс-премьера Молдавии оправдали по делу о финансовых махинациях

Глава ЛДПМ, которая около 10 лет назад была ядром проевропейской коалиции в парламенте Молдавии, оказался в центре громкого коррупционного скандала. В июне 2016 года суд признал Филата виновным в извлечении выгоды из влияния и пассивной коррупции, приговорив его к девяти годам лишения свободы, из которых он провел в тюрьме около четырех. Сам Филат виновным себя не признал и заявил, что за решетку его отправил бывший партнер по правящей коалиции Плахотнюк, который в 2019 году бежал из страны после смены власти.