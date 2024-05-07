ФСБ рассекретила материалы суда над нацистами в Севастополе

«Рассекреченные архивные материалы содержат в себе сведения, начиная с момента ареста генерала Йенеке на территории освобожденной от нацизма Германии в 1945 году, где он скрывался под чужой фамилией отставного штабсцальмайстера (капитана) Антона Гердеса, до осуждения нацистского преступника и его подчиненных в 1947 году», — уточняется в сообщении.
Передача документов состоялась в рамках реализации проекта «Без срока давности» с целью увековечивания памяти жертв геноцида мирного населения в годы Великой Отечественной войны и к 80-летнему юбилею освобождения города-героя Севастополя.
Рассекреченные архивные материалы отражают результаты большой работы сотрудников органов безопасности, внутренних дел и прокуратуры по расследованию злодеяний нацистов на Крымском полуострове, Кубани и Кавказе, отметили в УФСБ.
Документы раскрывают детали проведения открытого судебного процесса над нацистскими преступниками в послевоенном Севастополе. Протоколы допросов обвиняемых и свидетелей, очных ставок и судебных заседаний, постановления, приговоры и другие документы следственных и судебных органов показывают полную картину злодеяний, совершенных нацистами на полуострове, добавили в ведомстве.
В конце апреля представитель УФСБ России по Республике Крым и Севастополю Игорь Верешков рассказал, что служба рассекретила более тысячи архивных листов трофейных документов, которые были захвачены во время наступления Красной Армии в 1944 году. Это самый крупный на территории Крыма выявленный и рассекреченный архив, рассказывающий о жизни в оккупации и работе оккупационных властей.
Ранее в симферопольском Крымско-татарском музее культурно-исторического наследия открылась выставка «Долгий путь к Победе». Также в Симферополе на базе КФУ им. В. И. Вернадского открылась фотовыставка «Освобождение. Путь к Победе».
Экспозиция основана на уникальном фотоархиве Совинформбюро 1944−1945 годов и посвящена 80-летию освобождения Крыма от немецко-фашистских захватчиков. Проект организован медиагруппой «Россия Сегодня» и РИА Новости Крым при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.