В Екатеринбурге мужчина сорвался с балкона из-за крупного пожара

В настоящее время известно как минимум об одном погибшем, это мужчина, сорвавшийся с 20-го этажа высотки. Очевидцы сообщают «КП-Екатеринбург», что еще одного мужчину, который прятался от пожара на последних этажах, удалось спасти. Ему спасатели перекинули пожарный рукав, по которому он спустился этажом ниже к соседям и выбил окно.