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В Екатеринбурге мужчина сорвался с балкона из-за крупного пожара

В Екатеринбурге в доме на Союзной мужчина сорвался с 20-го этажа, спасаясь от пожара.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге днем 7 мая произошел крупный пожар в многоэтажном доме на улице Союзной. Судя по видео, которые публикуют пользователи в социальных сетях, люди буквально высовываются из окон и просят о помощи.

Огонь бушует на последнем этаже многоэтажки, на балконе выбило стекла. Сейчас на месте ЧП работают спасатели.

— Прибывшие к месту вызова пожарные установили, что в районе 21-го этажа идет сильное задымление. Звеньями газодымозащитной службы проводится разведка, — сообщили «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС России по Свердловской области.

В МЧС добавили, что проезду пожарных машин мешают припаркованные у дома автомобили.

В настоящее время известно как минимум об одном погибшем, это мужчина, сорвавшийся с 20-го этажа высотки. Очевидцы сообщают «КП-Екатеринбург», что еще одного мужчину, который прятался от пожара на последних этажах, удалось спасти. Ему спасатели перекинули пожарный рукав, по которому он спустился этажом ниже к соседям и выбил окно.

Информация обновляется.

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