В Екатеринбурге мужчина сорвался с балкона из-за крупного пожара

В Екатеринбурге днем 7 мая произошел крупный пожар в многоэтажном доме на улице Союзной. Судя по видео, которые публикуют пользователи в социальных сетях, люди буквально высовываются из окон и просят о помощи.
Огонь бушует на последнем этаже многоэтажки, на балконе выбило стекла. Сейчас на месте ЧП работают спасатели.
— Прибывшие к месту вызова пожарные установили, что в районе 21-го этажа идет сильное задымление. Звеньями газодымозащитной службы проводится разведка, — сообщили «КП-Екатеринбург» в ГУ МЧС России по Свердловской области.
В МЧС добавили, что проезду пожарных машин мешают припаркованные у дома автомобили.
В настоящее время известно как минимум об одном погибшем, это мужчина, сорвавшийся с 20-го этажа высотки. Очевидцы сообщают «КП-Екатеринбург», что еще одного мужчину, который прятался от пожара на последних этажах, удалось спасти. Ему спасатели перекинули пожарный рукав, по которому он спустился этажом ниже к соседям и выбил окно.
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