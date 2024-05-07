В Новосибирске осудили экс-сотрудника МВД за взятки

В Новосибирске вынесли приговор бывшему сотруднику МВД Андрею Ражеву. Его осудили за взятки и организацию незаконного пребывания иностранцев. Об этом из зала суда сообщил корреспондент КП-Новосибирск.
— Железнодорожный районный суд Новосибирска приговорил Андрея Ражева к 7 с половиной годам строго режима, — уточнил корреспондент КП-Новосибирск.
Помимо этого, Ражеву запретили работать в правоохранительных органах сроком на 4 года.
По данным суда, Ражев, работая специалистом-экспертом отдела по вопросам миграции отдела полиции № 2 «Железнодорожный», получил через посредника взятки на сумму 900 тысяч рублей. Деньги предназначались за незаконное бездействие в отношении директора кафе в Железнодорожном районе города. В том числе за то, чтобы не принимать меры по выявлению нарушений закона иностранными гражданами. Также Ражев участвовал в организации незаконного въезда иностранцев на территорию страны, помогал оформлять их незаконное пребывание в России. За это он тоже получил деньги, 20 тысяч рублей.