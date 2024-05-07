Стали известны причины пожара на улице Батыршина

В утреннем пожаре на улице Батыршина в Казани, результаты которого активно обсуждались в социальных сетях, виновата неисправность транспортного средства. Согласно информации от МЧС, причиной возгорания стала неисправность систем, узлов и механизмов автомобиля.
В результате инцидента никто не пострадал, но автомобиль получил значительные повреждения. Сотрудники МЧС продолжают работу на месте происшествия для окончательного устранения последствий пожара.
Напомним, что сегодня утром на улице Батыршина в Казани загорелась «ГАЗель». Специалисты изучают все возможные факторы, которые могли привести к пожару.
Ранее мы сообщали, что в Казани потушили пожар на балконе жилого дома. На улице Амирхана в Казани произошло возгорание на балконе, площадь пожара составила 4 кв. м.