«Отвернулся на секунду и услышал плач»: 6-летний мальчик получил рассечение головы, попав под электросамокат в Ангарске

— В минувшие выходные мы гуляли в парке 10-летия Ангарска с друзьями и их детьми. Я был со своим шестилетним сынишкой, — вспоминает 40-летний житель города нефтехимиков Владимир. — В один момент я сел на деревянный настил неподалеку от колеса обозрения. В это время мальчики бегали рядом. Отвернулся буквально на секунду и услышал грохот, а затем плач.
Оказалось, что детсадовца сбил несущийся на скорости электросамокат. Ребенок рухнул на асфальт. Сверху на него упал металлическая «махина» и сам водитель. По словам Владимира, на вид подростку около 10−12 лет. Школьник сам был в шоке и просил прощения за случившееся. Объяснял, что не заметил ребенка, а потому не успел среагировать и затормозить.
— Подбежав к сыну, сказал не вставать. Боялся, что ручки или ножки сломаны, — продолжает рассказывать корреспонденту КП-Иркутск сибиряк. — К счастью, все было в порядке. Это позже подтвердили и врачи. Отделался ссадинами, каких каждый день получает кучу. Но когда я положил руку ему на голову, то увидел кровь.
— Благо, мальчик у нас бесстрашный. Кажется, что уже обо всем забыл. Да и рана не очень серьезная. Будем и дальше наблюдаться у врачей, — говорит житель Ангарска. — Мы поговорили с родителями подростка, надеюсь они провели с ним беседу. К слову, дорожка, на которой все произошло, очень узкая и вряд ли предназначена для самокатов и велосипедов. Разрешительной разметки там также не видел.
— Полицейские проводят проверку по указанным фактам, — сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. — Телефонное сообщение об инциденте поступило утром 6 мая. Данные пострадавшего ребенка установлены. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств случившегося.
А В ЭТО ВРЕМЯ
В Ангарске полицейские проводят разъяснительную работу с водителями электросамокатов. 7 мая инспекторы ГИБДД совместно с инспекторами по делам несовершеннолетних провели беседы с молодыми людьми в парке 10-летия Ангарска и на Набережной. С каждым из них поделились памяткой о безопасном управлении электросамокатов.
— Госавтоинспекция напоминает, что с 1 марта 2023 года для средств индивидуальной мобильности в правилах дорожного движения были введены изменения, — отмечают в МВД. — Теперь лицо, управляющее им, считается водителем, который не должен забывать, что скорость данного транспортного средства не должна превышать 25 км/ч, а вдвоем ехать на нём категорически запрещено.