«Отвернулся на секунду и услышал плач»: 6-летний мальчик получил рассечение головы, попав под электросамокат в Ангарске

— Благо, мальчик у нас бесстрашный. Кажется, что уже обо всем забыл. Да и рана не очень серьезная. Будем и дальше наблюдаться у врачей, — говорит житель Ангарска. — Мы поговорили с родителями подростка, надеюсь они провели с ним беседу. К слову, дорожка, на которой все произошло, очень узкая и вряд ли предназначена для самокатов и велосипедов. Разрешительной разметки там также не видел.