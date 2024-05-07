Экс-следователя Центрального района Петербурга осудили за взятку в коробке конфет

Правоохранители выяснили, что подсудимая в июле 2022 года хотела получить взятку от гендиректора одной из коммерческих фирм. Речь шла о сумме 1 млн рублей. За эти деньги она обещала бизнесмену прекратить уголовное дело о мошенничестве в отношении одного из его сотрудников.