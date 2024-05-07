Экс-следователя Центрального района Петербурга осудили за взятку в коробке конфет

«Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 8 лет в ИК общего режима с лишением права занимать должности на государственной службе сроком на 8 лет», — говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что подсудимая в июле 2022 года хотела получить взятку от гендиректора одной из коммерческих фирм. Речь шла о сумме 1 млн рублей. За эти деньги она обещала бизнесмену прекратить уголовное дело о мошенничестве в отношении одного из его сотрудников.
При этом она отметила, что передаст средства руководству СУ УМВД России по Центральному району. Однако сотрудники правоохранительных органов считают, что деньги она хотела забрать себе. Подсудимую задержали на месте преступления, уточняет издание «Мойка 78».
Напомним, что экс-замдиректора петербургского НИИ вакцин и сывороток отправится в колонию за взяточничество.
Ранее «ФедералПресс» сообщал, что в Северной столице за взятки задержан майор полиции.