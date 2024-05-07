В Узбекистане утвердили стратегию по борьбе с наркоманией

Об утверждении президентом Национальной стратегия по борьбе с наркоманией и наркопреступностью в Узбекистане на 2024−2028 годы сообщили в ГУВД столицы.
Документ направлен на совершенствование законодательства в области контроля за наркотиками и национальной системы мониторинга наркоситуации, обеспечение национальной и общественной безопасности и охраны здоровья граждан.
Стратегия предусматривает, в частности, формирование «иммунитета против наркотиков» у населения; применение новых методов в профилактике наркозависимости и наркопреступлений, совершенствование медико-социальной реабилитации наркозависимых.
В ГУВД подчеркнули, что в подписанной накануне президентом стратегии заложены лучшие практики и положительный международный опыт передовых стран в области своевременного и адекватного реагирования на угрозы трансграничной преступности, связанной с незаконным оборотом наркотиков.
Напомним, что в марте законодатели одобрили закон по борьбе с наркотиками.