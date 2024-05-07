На пожаре в частном доме в Бугульме погиб 80-летний дедушка

Прибыв на место, пожарные обнаружили, что горел одноэтажный бревенчатый дом. Во время разбора сгоревших конструкций было найдено тело 80-летнего мужчины.
По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. По одной из версий, из-за холодов в доме работал электрообогреватель.
В ведомстве напоминают: нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время и категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке с помощью переходной вилки на 3−4 ответвления.