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На пожаре в частном доме в Бугульме погиб 80-летний дедушка

В Бугульме на улице Петра Ненастина произошел пожар, в результате которого погиб пожилой мужчина. Об этом «Татар-информу» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

Прибыв на место, пожарные обнаружили, что горел одноэтажный бревенчатый дом. Во время разбора сгоревших конструкций было найдено тело 80-летнего мужчины.

По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования. По одной из версий, из-за холодов в доме работал электрообогреватель.

В ведомстве напоминают: нельзя оставлять без присмотра включенные в сеть электроприборы на длительное время и категорически запрещается подключать несколько приборов к одной розетке с помощью переходной вилки на 3−4 ответвления.

МЧС