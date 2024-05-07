«Внук года»: житель Актобе тайно оформил крупный кредит на бабушку

По данным СМИ, пожилая женщина узнала о кредите после звонка из банка. Выяснилось, что внук, пользуясь доверием родной бабушки, брал у нее смартфон и оформлял на женщину онлайн-кредиты в сумме от 40 до 208 тысяч тенге. В общей сложности молодой человек оформил на бабушку 628 тысяч тенге.