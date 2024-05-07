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«Внук года»: житель Актобе тайно оформил крупный кредит на бабушку

Пенсионерка из Актобе случайно узнала о том, что ее 18-летний внук оформил на нее крупный кредит, передает Tengrinews.kz со ссылкой на «Диапазон».

По данным СМИ, пожилая женщина узнала о кредите после звонка из банка. Выяснилось, что внук, пользуясь доверием родной бабушки, брал у нее смартфон и оформлял на женщину онлайн-кредиты в сумме от 40 до 208 тысяч тенге. В общей сложности молодой человек оформил на бабушку 628 тысяч тенге.

Полученные обманным путем деньги житель Актобе перечислял на свой счет и тратил. На что именно, осталось неизвестным.

Обман внука раскрылся после звонка из банка, пожилая женщина с удивлением узнала о просроченных кредитах. Внука судили за мошенничество. Потерпевшая его простила и согласилась сама выплачивать кредиты. Женщина даже просила суд не наказывать внука слишком строго. Однако избежать лишения свободы 18-летнему актюбинцу не удалось.

Выяснилось, что еще до совершеннолетия его судили за грабеж и кражу, ювенальный суд приговорил его к 5 годам лишения свободы, позже в апелляции реальный срок заменили на условный. Но юноша совершил новое преступление, находясь под контролем службы пробации.

Этот факт суд учел при вынесении наказания за мошенничество и приговорил обвиняемого к 5,5 года лишения свободы.