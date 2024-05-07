В Усть-Ишимском районе затопило 16 домов

В МЧС по Омской области рассказали о ситуации с паводком в Усть-Ишимском районе. В деревне Слободчики затоплено 16 жилых домов, воды в них — 10 сантиметров над уровнем пола. В затопленных домах проживает 26 человек. Из них эвакуировано 23 человек, три человека от эвакуации отказались.
Большинство местных жителей разместились у родственников, в пункте временного размещения остались только четыре человека.
Также в деревне затоплено 90 приусадебных участков. По данным спасателей, уровень воды в реке Ишим будет подниматься выше. За ситуацией продолжают следить спасатели. Ранее в Обь-Иртышском УГМС объявили штормовое предупреждение из-за половодья в Усть-Ишимском районе. По оценке синоптиков, вода в реке Иртыш с 8 по 10 мая поднимется до 820 сантиметров и продолжит прибывать, в реке Ишим — подъём воды прогнозируется на уровне 1 400 −1500 сантиметров.