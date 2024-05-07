Раненую косулю нашли в подвале дома в Ленобласти

Необычная ситуация произошла утром 7 мая в Приозерске. В подвале многоэтажного дома нашли раненую косулю. Она забежала туда, чтобы скрыться от нападения собак. К счастью, ее вовремя заметили и смогли спасти. Об этом сообщили в Аварийно-спасательной службе Ленобласти.
— Спасатели поисково-спасательного отряда города Приозерск вытащили косулю из подвала и обнаружили, что зверь ранен.
Несмотря на то, что специалисты впервые столкнулись со спасением такого животного, все прошло гладко. А чтобы косуля смогла быстрее восстановиться, ее передали местному егерю. Теперь он позаботиться о звере.
Ранее SPB.KP.RU писал, что застрявшую в решетке куницу спасли пожарные из Петрозаводска. Зверек пробыл там несколько часов, пока его не заметили прохожие. Они и вызвали специалистов. А после того, как спасательная операция была завершена, животное быстренько убежало на чердак дома.