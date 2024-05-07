Раненую косулю нашли в подвале дома в Ленобласти

Ранее SPB.KP.RU писал, что застрявшую в решетке куницу спасли пожарные из Петрозаводска. Зверек пробыл там несколько часов, пока его не заметили прохожие. Они и вызвали специалистов. А после того, как спасательная операция была завершена, животное быстренько убежало на чердак дома.