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В Челябинске суд закрыл опасную заправку

В Ленинском районе Челябинска заправка работала без разрешения.

Источник: Прокуратура Челябинской области

Суд постановил закрыть газозаправочную станцию на улице Енисейской в Челябинске.

Как рассказали в региональной прокуратуре, заправка ООО «ПромЧелГаз» работала без лицензии.

Фирму уже привлекали к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности. Однако и после этого на заправке не позаботились оформить разрешение на работу.

Не добившись реакции от владельца заправки, прокурор обратился в Ленинский райсуд с требованием закрыть опасный объект. Суд требование удовлетворил.

Прокуратура