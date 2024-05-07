В Челябинске суд закрыл опасную заправку

Суд постановил закрыть газозаправочную станцию на улице Енисейской в Челябинске.
Как рассказали в региональной прокуратуре, заправка ООО «ПромЧелГаз» работала без лицензии.
Фирму уже привлекали к административной ответственности за нарушение требований промышленной безопасности. Однако и после этого на заправке не позаботились оформить разрешение на работу.
Не добившись реакции от владельца заправки, прокурор обратился в Ленинский райсуд с требованием закрыть опасный объект. Суд требование удовлетворил.