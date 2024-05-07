В СВО погиб военнослужащий из Кизела

Андрей Попов проходил военную службу по контракту. Дату и место гибели пресс-служба округа не приводит.
Прощание с Андреем Поповым состоится 8 мая в Кизеловском дворце культуры.
В ходе проведения специальной военной операции (СВО) погиб военнослужащий из Пермского края, житель Кизеловского округа Андрей Попов. Об этом сообщила пресс-служба муниципалитета.
Андрей Попов проходил военную службу по контракту. Дату и место гибели пресс-служба округа не приводит.
Прощание с Андреем Поповым состоится 8 мая в Кизеловском дворце культуры.