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Суд заочно приговорил жительницу Омска к 6 годам колонии за дискредитацию ВС РФ

Фигурантка дела после совершения преступления уехала в Турцию.

Суд заочно вынес приговор жительнице Омска за публичную дискредитацию Вооруженных сил РФ. Омичка распространяла фейковые видео о действиях военных в зоне СВО в социальных соцсетях.

С марта по апрель 2022 года 50-летняя женщина, будучи привлеченной к административной ответственности за дискредитацию Вооруженных сил РФ, вновь опубликовала в соцсетях видео, содержащие ложную информацию о действиях военнослужащих в зоне спецоперации на Украине.

Как сообщили в СУ СКР по Омской области, в декабре 2022 года омичка попыталась скрыться от правосудия и улетела в Турцию. В феврале 2023 года женщину объявили в розыск. Суд заочно избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.

Ленинский районный суд заочно приговорил женщину к 6 годам колонии общего режима. Кроме того, решением суда она была лишена права в течение 4 лет заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей.

Ранее мы писали, что на омича завели уголовное дело за пост в социальных сетях о подвиге Героя Советского Союза Зои Космодемьянской.