Суд заочно приговорил жительницу Омска к 6 годам колонии за дискредитацию ВС РФ

Как сообщили в СУ СКР по Омской области, в декабре 2022 года омичка попыталась скрыться от правосудия и улетела в Турцию. В феврале 2023 года женщину объявили в розыск. Суд заочно избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.