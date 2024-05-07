Россиянин Антон Вихарев обжаловал в США 15-летний приговор

В июле 2017 года он покинул Соединенные Штаты, выехав в Мексику. Оттуда Вихарев отправился на Кубу и затем в Россию. Арестован он был в июне 2021 года по запросу американских правоохранительных органов в Торонто. Впоследствии он был экстрадирован в Соединенные Штаты, где в июле 2023 года предстал перед Федеральным судом Западного округа Миссури и признал вину.