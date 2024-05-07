Россиянин Антон Вихарев обжаловал в США 15-летний приговор

МОСКВА, 7 мая — РАПСИ. Антон Вихарев, получивший 15 лет заключения за сговор с целью мошенничества, обжаловал приговор.
Как стало известно РАПСИ, жалоба подана в Апелляционный суд США по восьмому округу, аргументация защиты должна быть представлена в срок до 5 июня текущего года.
Согласно судебным материалам, россиянин изначально приехал в Соединенные Штаты в июне 2012 года по студенческой визе, срок действия которой истек в сентябре того же года. На протяжении пяти последующих лет Вихарев якобы находился на территории США нелегально.
В июле 2017 года он покинул Соединенные Штаты, выехав в Мексику. Оттуда Вихарев отправился на Кубу и затем в Россию. Арестован он был в июне 2021 года по запросу американских правоохранительных органов в Торонто. Впоследствии он был экстрадирован в Соединенные Штаты, где в июле 2023 года предстал перед Федеральным судом Западного округа Миссури и признал вину.
По версии американских властей, Вихарев, действуя в сговоре с двумя россиянами, Александром Павловым и Дмитрием Шенке, а также натурализованным гражданином США Станиславом Лукьянцевым, участвовал в похищении личных данных граждан США и подаче на их основании заявлений о возмещении якобы излишне уплаченных налогов.
Согласно материалам дела, всего в 2011 — 2016 годах обвиняемые подали более 7,1 тысячи фиктивных деклараций на возвращение налогов в сумме свыше 11,2 миллиона долларов, из которых национальная налоговая служба выплатила фигурантам дела 2 миллиона долларов. После обналичивания и перевода на собственные счета в американских банках полученных мошенническим образом средств фигуранты дела, как указывает прокуратура США, переправляли их в Россию.
Приговор был вынесен в конце марта текущего года. По решению судьи Розанны Кетчмарк, Вихарев, получивший тюремный срок, должен выплатить около 2 миллионов долларов (порядка 186,4 миллиона рублей) в качестве компенсации и еще 537 тысяч долларов (примерно 49,5 миллиона рублей) — в пользу властей Соединенных Штатов. На выплате этих сумм настаивало обвинение.
Как сообщало РАПСИ, защита россиянина в преддверии вынесения судом приговора подала заключительное мнение (sentencing memorandum), выразив убеждение, что с учетом раскаяния и времени, проведенного Вихаревым под стражей, достаточным наказанием было бы 35 месяцев лишения свободы.
«Серьезность правонарушения г-на Вихарева в значительной степени смягчается с учетом его роли в сговоре, а также продемонстрированного им раскаяния и принятия ответственности. Нет необходимости в дальнейшем ограничении правоспособности г-на Вихарева с тем, чтобы предотвратить совершение им преступлений в будущем, учитывая его чрезвычайно низкий риск рецидива, отсутствие какого-либо криминального прошлого, а также его добровольное согласие на депортацию по завершении этого дела», — утверждала защита.