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На трассе в Воронежской области попал в ДТП автобус с военными, один человек погиб

В столкновении с автобусом на воронежской трассе погиб водитель «Волги».

7 мая около 10.40 на трассе в Россошанском районе Воронежской области произошла серьезная авария с участием автобуса, перевозившего военных.

По предварительным данным, автобус с 32 пассажирами и двумя водителями столкнулся с автомобилем «Волга». Очевидцы сообщили, что после удара автобус вылетел в кювет, а отечественная легковушка загорелась.

В результате аварии на месте погиб водитель «Волги». Также травмы получили 12 пассажиров автобуса, их направили в Россошанскую районную больницу.

По данным военного СО по Воронежскому гарнизону, все пострадавшие находятся в сознании, у них ранения средней степени тяжести. По итогам обследования врачи примут решение о необходимости госпитализации по каждому из пострадавших.

Полиция выясняет причины и обстоятельства ДТП.