Бастрыкин заинтересовался смертью 6-летнего мальчика в Нижнем Тагиле

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели малолетнего ребенка в Свердловской области. Следователи проверяют информацию о том, что в одной из больниц Нижнего Тагиле скончался шестилетний мальчик, доставленный туда в связи с ухудшением состояния здоровья.
«Соседи семьи сообщают, что приемные родители применяли насилие в отношении ребенка. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства.
В ходе расследования будет дага правовая оценка действиям (бездействию) органов опеки и попечительства.