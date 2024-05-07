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Бастрыкин заинтересовался смертью 6-летнего мальчика в Нижнем Тагиле

Соседи семьи, в которой погиб дошкольник, сообщают, что приемные родители применяли насилие в отношении ребенка.

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели малолетнего ребенка в Свердловской области. Следователи проверяют информацию о том, что в одной из больниц Нижнего Тагиле скончался шестилетний мальчик, доставленный туда в связи с ухудшением состояния здоровья.

«Соседи семьи сообщают, что приемные родители применяли насилие в отношении ребенка. По данному факту следственными органами СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело», — говорится в сообщении ведомства.

В ходе расследования будет дага правовая оценка действиям (бездействию) органов опеки и попечительства.

СК