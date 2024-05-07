Бастрыкин заинтересовался смертью 6-летнего мальчика в Нижнем Тагиле

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела, возбужденного по факту гибели малолетнего ребенка в Свердловской области. Следователи проверяют информацию о том, что в одной из больниц Нижнего Тагиле скончался шестилетний мальчик, доставленный туда в связи с ухудшением состояния здоровья.