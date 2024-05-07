Свердловский детский тренер по карате погиб в зоне спецоперации

Об этом сообщили в администрации города.
Артем Лескин проходил военную службу в морской пехоте, участвовал в боевых действиях в Чечне. Был кандидатом в мастера спорта по карате, тренировал детей.
В зону спецоперации отправился в апреле 2022 года. Служил в мотострелковой части. Получил ранение, но вернулся в зону СВО. 23 апреля скончался в госпитале после минометного обстрела в боях у населенного пункта Очеретино Ясиноватовского района Донецкой Народной Республики.
«Родственники, сослуживцы и друзья вспоминают — он был добрым, неконфликтным, отзывчивым, ответственным человеком, самым лучшим другом, самым заботливым и любящим отцом для своей дочери», — сообщили в администрации.
8 мая в Храме Покрова Божьей Матери пройдет отпевание. Начало в 11:00. Простятся с ним на Аллее Славы, начало в 12:00. Артема Лескина похоронят на кладбище села Барабановское Каменского района.
«МК-Урал» ранее писал, что 2 мая в Каменске-Уральском простились с 28-летним местным жителем Михаилом Шмотьевым, который погиб в зоне спецоперации.
Михаил Шмотьев был мобилизован осенью 2022 года. Был командиром отделения мотострелкового батальона.