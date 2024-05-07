Свердловский детский тренер по карате погиб в зоне спецоперации

В зону спецоперации отправился в апреле 2022 года. Служил в мотострелковой части. Получил ранение, но вернулся в зону СВО. 23 апреля скончался в госпитале после минометного обстрела в боях у населенного пункта Очеретино Ясиноватовского района Донецкой Народной Республики.