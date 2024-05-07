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У самолета, летевшего в Казань из Новосибирска, отказал левый двигатель

Экипаж воздушного судна объявил сигнал «Срочность» на этапе снижения.

Источник: Freepik

У самолета, летевшего из Новосибирска в Казань, отказал левый двигатель. Об этом сообщили в телеграм-канале «Авиаторщина».

— Спустя почти три часа полета, уже на этапе снижения на высоте 6400 метров, экипаж объявил сигнал «Срочность» и доложил об отказе левого двигателя, — сообщает телеграм-канал.

Командир воздушного судна решил посадить самолет в аэропорту назначения. Посадка прошла благополучно. Рейс от полетов, уточнили в телеграм-канале, отстранили.

КП-Новосибирск обратилась в пресс-службу авиакомпании «Сибирь». Там отказались комментировать случившееся.

В Западно-Сибирской транспортной прокуратуре КП-Новосибирск сообщили, что у воздушного судна выявили техническую неисправность. Какую именно, покажут результаты расследования.

— Организованы надзорные мероприятия на предмет исполнения законодательства о безопасности полетов, — уточнили КП-Новосибирск в Западно-Сибирской транспортной прокуратуре.