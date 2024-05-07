Уголовное дело возбуждено после ЧП в Павловске

Звук взрыва в Павловске услышали немногим позже семи часов утра 3 мая. Источником грохота стала труба, которая находится на неохраняемой территории недостроенной котельной в переулке Мичурина. Её основание было повреждено на площади в пять квадратных метров, рядом — вскопанная земля. Полицейские увидели две воронки, как говорят, на месте ощущался запах селитры.