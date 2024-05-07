Уголовное дело возбуждено после ЧП в Павловске

Полиция возбудила уголовное дело после взрыва на территории недостроенной ТЭЦ в Пушкинском районе Петербурга. Об этом стало известно «Фонтанке» 7 мая.
Полицейское следствие квалифицировало случившееся в Павловске как незаконное изготовление взрывчатых веществ (223.1 УК). Осколки взрывного устройства, части детонатора и аккумулятора нашли на месте. В частности, в пяти метрах от трубы был найден неразорвавшийся металлический корпус с проводами и порошком внутри. Всё это направлено на экспертизу.
Звук взрыва в Павловске услышали немногим позже семи часов утра 3 мая. Источником грохота стала труба, которая находится на неохраняемой территории недостроенной котельной в переулке Мичурина. Её основание было повреждено на площади в пять квадратных метров, рядом — вскопанная земля. Полицейские увидели две воронки, как говорят, на месте ощущался запах селитры.
Территория заброшенной ТЭЦ знакома правоохранительным органам. Экстренные службы съезжались туда в апреле прошлого года после того, как ночью искали источник взрыва, который слышали в Павловске и Пушкине. Трубу и котельную использует команда роупджамперов, но, похоже, место приглянулось не только им.